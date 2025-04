Ataque russo à cidade ucraniana de Sumy deixa 32 mortos

© Reprodução X/Volodymyr Zelensky

Um ataque russo com mísseis atingiu neste domingo a cidade ucraniana de Sumy, no nordeste do país, e matou pelo menos 32 pessoas, segundo autoridades locais citadas pela CNN Internacional. O ataque aconteceu enquanto dezenas de pessoas se reuniam para celebrações religiosas.

“Muitas pessoas foram mortas hoje em consequência do ataque com mísseis”, afirmou o presidente interino da Câmara de Sumy, Artem Kobzar, confirmando também o número de 21 mortos.

O Domingo de Ramos é uma das celebrações religiosas anuais realizadas no centro da cidade, atraindo um grande número de pessoas.

De acordo com o chefe da administração militar da região, Volodymyr Artyukh, a Rússia lançou dois mísseis balísticos diretamente contra o centro da cidade.

“Naquele momento havia muitas pessoas na rua. O inimigo queria causar o maior número possível de vítimas entre os civis em Sumy”, disse Artyukh.

Fotos e vídeos compartilhados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na rede social X (antigo Twitter), mostram corpos estendidos nas ruas e equipes de resgate trabalhando nos esforços de salvamento.

“Os mísseis russos atingiram uma rua comum de uma cidade comum, em um dia comum – prédios residenciais, instituições de ensino, carros… E isso justamente no dia em que as pessoas vão à igreja – no Domingo de Ramos, a festa da entrada do Senhor em Jerusalém. Segundo informações preliminares, dezenas de civis foram mortos e feridos. Só a escória mais vil seria capaz de agir assim – tirando a vida de pessoas inocentes”, escreveu Zelensky na rede social.

Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим.



Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques aéreos e com mísseis na região de Sumy, ao mesmo tempo em que expulsa forças ucranianas de grandes áreas da região russa de Kursk. Tropas russas também já ocuparam algumas pequenas localidades na região de Sumy.

