Ligação por engano para ex-assessor de Trump gera climão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou acidentalmente para o general aposentado H.R. McMaster, seu ex-assessor de segurança nacional, em uma ligação que deveria ser direcionada ao governador da Carolina do Sul, Henry McMaster. O episódio foi relatado pela rede CBS News e teria ocorrido no mês passado.

Segundo a CBS, a ligação começou com Trump chamando “Henry”, o que levou o general a perceber o engano e se identificar. Ao saber que estava falando com H.R. McMaster, Trump reagiu com críticas ferozes antes de encerrar a conversa abruptamente. O ex-presidente frequentemente acusa McMaster de ser um “fraco” e um “perdedor”.

H.R. McMaster foi conselheiro de segurança nacional durante 13 meses do primeiro mandato de Trump, mas deixou o cargo em 2018, substituído por John Bolton. O general é um crítico declarado da política externa do ex-presidente, especialmente sobre sua abordagem em relação à Rússia.

A ligação equivocada foi atribuída a um assessor próximo a Trump, embora não se saiba quem foi o responsável. Questionada sobre o incidente, a Casa Branca se recusou a comentar ligações privadas do

presidente.