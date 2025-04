Nova queda de avião em Nova York deixa pelo menos um morto

© Reprodução X/azucenau

Um avião que transportava duas pessoas caiu no sábado na cidade de Copake, no estado de Nova York, perto da fronteira com Massachusetts, por volta das 11h30, e deixou pelo menos uma pessoa morta, segundo informou o gabinete do xerife do condado de Columbia, citado pelo jornal norte-americano The New York Times.

A aeronave era um Mitsubishi MU-2B, com destino ao aeroporto do condado de Columbia, próximo a Hudson, e não causou danos a nenhuma estrutura após a queda.

Durante uma coletiva de imprensa no sábado, a subdelegada Jacqueline Salvatore não identificou os dois ocupantes da aeronave nem deu informações sobre o estado de saúde da pessoa que pode ter sobrevivido.

“Foi no meio de um campo, e o local está bastante lamacento, então o acesso é difícil”, afirmou Jacqueline Salvatore, acrescentando que a polícia de Nova York e uma equipe dos bombeiros locais estão cuidando da ocorrência. Segundo registros da Administração Federal de Aviação dos EUA, o avião estava registrado em nome de uma empresa de Boston.

COPAKE,NY **AIRCRAFT CRASH** AROUND NOON - UNITS DISPATCHED FOR A PLANE DOWN BEHIND THIS RESIDENCE - ADS-B EXCHANGE SHOWS A TWIN ENGINE AIRCRAFT DISAPPEAR FROM RADAR AT THAT SAME TIME - INITIAL REPORTS OF FATALITY pic.twitter.com/YkkDGNJGta — Alertpage, Inc (@alertpage) April 12, 2025

Esse acidente de sábado é o mais recente de uma série de quedas de aeronaves registradas nos Estados Unidos este ano. Na sexta-feira, os três ocupantes de um pequeno avião morreram após a aeronave cair em Boca Raton, na Flórida.

Na quinta-feira, um helicóptero caiu no rio Hudson, também em Nova York. Nenhum dos ocupantes sobreviveu.

Leia Também: Ataque russo à cidade ucraniana de Sumy deixa 32 mortos