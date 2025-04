Queda de avião em Nova York deixa seis mortos; piloto era pai de família

© X (antigo Twitter)/ CBS6Briana

Nenhum dos ocupantes do avião que caiu no sábado (12) próximo à cidade de Copake, no estado de Nova York, sobreviveu ao acidente, segundo informações divulgadas por veículos da imprensa norte-americana. A Associated Press citou fontes oficiais, enquanto o The New York Times ouviu um familiar das vítimas que preferiu não se identificar.

A aeronave, um modelo Mitsubishi MU-2B, se dirigia ao Aeroporto do Condado de Columbia quando se acidentou a cerca de 30 quilômetros do destino final. Os destroços ficaram espalhados por uma área de aproximadamente 90 metros em um campo aberto, o que evitou danos a estruturas ou pessoas no solo.

Albert Nixon, investigador principal do Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB), informou que o piloto havia relatado uma aproximação mal-sucedida e solicitado nova orientação para tentar pousar novamente. Pouco depois, o controle de tráfego aéreo recebeu um alerta de que o avião voava em baixa altitude, mas não conseguiu mais contato com o piloto.

The plane is a Mitsubishi MU-2B-40 (#N635TA) twin engine aircraft it looks like it crashed in a neighborhood as you can see on the flight path, The plane just drops off radar. pic.twitter.com/Y0HnYLApbQ — Todd Paron🇺🇸🇬🇷 (@tparon) April 12, 2025

De acordo com as autoridades, não havia indícios de falha técnica na aeronave. “Não há nenhuma razão para acreditar que o avião não era seguro para voar”, afirmou o controlador de tráfego aéreo.

A bordo estavam seis pessoas de uma mesma família a caminho de um evento familiar: um casal de médicos, seus dois filhos e os respectivos parceiros. O piloto era o pai, descrito pelo New York Times como “um piloto experiente”.

As causas do acidente seguem sob investigação pelas autoridades federais.

‼️ BREAKING: We’re learning SIX people were on board the plane that crashed in Copake this afternoon.

The FAA’s initial report said two. @CBS6Albany pic.twitter.com/D4Nw3hNt88 — Briana Supardi (@CBS6Briana) April 13, 2025

