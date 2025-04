Hamas disposto a libertar todos os reféns em troca do fim da guerra em Gaza

© Lusa

Um alto dirigente do Hamas afirmou nesta segunda-feira (15) que o grupo está disposto a libertar todos os reféns israelenses ainda em poder do movimento, desde que haja garantias de que Israel encerrará a guerra na Faixa de Gaza.

A declaração foi feita por Taher al-Nounou, conselheiro do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em entrevista à agência AFP. Segundo ele, o movimento islamista aceita a libertação dos reféns como parte de um “acordo real de troca de prisioneiros”, que inclua o fim das operações militares israelenses, a retirada das tropas de Gaza e a entrada de ajuda humanitária.

“Estamos prontos para libertar todos os reféns israelenses em troca do fim da guerra”, afirmou al-Nounou, ressaltando que o principal obstáculo ao acordo seria a falta de comprometimento de Israel. “O problema não é o número [de reféns], mas o fato de Israel estar voltando atrás nos compromissos assumidos, bloqueando o cessar-fogo e insistindo na continuidade da guerra”, completou.

Uma delegação do Hamas está no Cairo para negociações mediadas por Egito, Catar e Estados Unidos, com o objetivo de alcançar uma nova trégua. Segundo o portal israelense Ynet, uma nova proposta apresentada prevê a libertação de 10 reféns vivos, com garantias dos EUA de que Israel abriria negociações para uma segunda fase do cessar-fogo.

Entre 19 de janeiro e 17 de março, durante uma fase anterior da trégua, 33 reféns foram libertados — oito deles já mortos — em troca da liberação de aproximadamente 1.800 prisioneiros palestinos por parte de Israel.

Apesar das negociações em curso, al-Nounou reforçou que o Hamas não aceitará se desarmar, uma exigência colocada por Israel para encerrar o conflito. “As armas da resistência não estão em negociação”, declarou.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.218 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais israelenses compilados pela AFP. Das 251 pessoas sequestradas naquela ocasião, 58 ainda permanecem em cativeiro em Gaza, sendo 34 delas consideradas mortas, segundo o exército israelense.

Neste domingo (13), o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas informou que ao menos 1.574 palestinos morreram desde a retomada das operações militares israelenses em 18 de março. Desde o início do conflito, o total de mortos na Faixa de Gaza já chega a 50.944, de acordo com o órgão.





