Homem é preso após ameaçar explodir bomba no festival Coachella

Um homem foi preso no sábado sob suspeita após ter ameaçado explodir uma bomba no festival de música Coachella que está acontecendo na Califórnia, nos Estados Unidos.

De acordo com o US Today, que cita as autoridades norte-americanas, por volta das 11h00 (hora local), um homem, dirigindo um Tesla, parou junto da segurança do resort Agua Caliente Casino, em Rancho Mirage, e teria dito que planejava explodir uma bomba no festival.

Após ter sido notificado da possível ameaça, a polícia localizou o carro do suspeito em Palm Springs, onde foi detido e, mais tarde, identificado como Davis Darvish, de 40 anos.

"Não foram encontradas armas, explosivos ou material usado para fabricar bombas na posse de Darvish, nem no automóvel", disseram as autoridades em comunicado.

O suspeito está sob custódia policial no Centro de Detenção Benoit, com uma fiança de um milhão de dólares (cerca de 5,8 milhões de reais).

O departamento da Polícia de Cathedral City está investigando e, até ao dia de ontem, 13 de abril, não tinha sido feita nenhuma acusação contra Davis Darvish.

