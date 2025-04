Condutor se confunde com GPS e carro despenca de ponte na Indonésia

© Reprodução

Um acidente inusitado ocorreu na Indonésia quando um carro despencou de uma altura de 12 metros após o motorista se confundir com as orientações do GPS. O veículo, um BMW Série 3, era conduzido por um homem de 61 anos, que estava acompanhado de uma passageira.

Segundo a agência Reuters, o motorista relatou que tudo aconteceu de forma repentina. “A estrada ficou escura de repente e não havia outros carros. Só percebi que algo estava errado quando o carro começou a cair”, afirmou. Ele também revelou que a passageira se recusou a andar com ele novamente, embora insista que o erro foi do sistema de navegação. “Fiquei confuso tentando seguir o GPS”, disse, acrescentando que o automóvel provavelmente teve perda total.

O acidente ocorreu em uma ponte ainda inacabada e não sinalizada de forma adequada. As autoridades locais informaram que já tomaram medidas para evitar novos incidentes no local. “Os agentes de trânsito estão atuando para prevenir que algo assim volte a acontecer. A construtora responsável também será questionada para esclarecer por que a ponte não estava completamente interditada”, disseram representantes do governo à Reuters.

Fique com as imagens no vídeo acima.

Leia Também: Proposta israelense para o fim da guerra em Gaza viola "linhas vermelhas"