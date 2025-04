Vice-presidente derruba parte de troféu em cerimônia na Casa Branca; veja

© REUTERS/Evelyn Hockstein

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, protagonizou um momento inusitado nesta segunda-feira (14), durante uma cerimônia na Casa Branca. Ao participar da recepção de uma equipe campeã de futebol americano universitário, Vance acabou deixando cair parte do troféu, gerando constrangimento e bom humor nas redes sociais.

O evento celebrou a conquista da equipe da Universidade Estadual de Ohio, vencedora do Campeonato Nacional de Futebol Americano Universitário. Os atletas foram recebidos por Vance e pelo presidente Donald Trump, que posou para fotos com uma camisa personalizada com o número 47, em alusão à possibilidade de se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos em um eventual novo mandato.

O incidente ocorreu logo após a entrega da camisa. Vance tentou erguer o troféu para a tradicional foto oficial, mas a base do objeto se soltou e caiu no chão. O vice-presidente rapidamente pegou a peça e seguiu com a foto, segurando apenas a parte superior da taça.

Mais tarde, nas redes sociais, Vance — que é natural do estado de Ohio — levou a situação com bom humor. “Não queria que ninguém mais ganhasse esse troféu depois da vitória da minha equipe. Então, decidi quebrá-lo”, brincou em publicação feita na rede X (antigo Twitter).

Veja o momento nos vídeos abaixo e na fotogaleria acima algumas imagens.

JD Vance breaks the Ohio State CFP National Trophy in front of the entire team at the White House event pic.twitter.com/Wdddt5iijr — FactPost (@factpostnews) April 14, 2025

At the White House, Vice President JD Vance tried to lift the CFP Championship Trophy, and it broke apart in his hands. A perfect metaphor for the Trump administration.

pic.twitter.com/IHQyqIIymp — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 14, 2025

Leia Também: Trump culpa Putin, Zelenski e Biden por 'milhões de mortes' na Ucrânia