ONU acusa Israel de ter matado 71 civis no Líbano apesar do cessar-fogo

© Lusa

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou Israel, nesta terça-feira (16), de ter matado pelo menos 71 civis em operações militares no Líbano desde o início do cessar-fogo em novembro de 2024.

De acordo com o porta-voz do órgão, Thameen al-Kheetan, as ações militares israelenses vêm afetando diretamente a população civil e danificando infraestruturas que não têm ligação com o conflito. Entre as vítimas, ao menos nove são crianças, conforme uma “revisão inicial” conduzida pela entidade.

Ainda segundo a ONU, mais de 92 mil pessoas permanecem deslocadas no sul do Líbano. Nas últimas semanas, os bombardeios se estenderam até Beirute, capital do país, onde duas ofensivas israelenses tiveram como alvo supostos integrantes do Hezbollah, segundo o governo de Israel. No entanto, os ataques atingiram áreas residenciais próximas a escolas e provocaram pelo menos duas mortes civis.

A ONU também condenou o lançamento de foguetes, morteiros e drones a partir do território libanês em direção ao norte de Israel, o que tem forçado a retirada de "dezenas de milhares" de israelenses da região.

“A violência precisa acabar imediatamente”, declarou al-Kheetan, fazendo um apelo a todas as partes envolvidas e destacando a importância do respeito ao Direito Internacional. Ele também reforçou que possíveis abusos devem ser investigados de forma “rápida, independente e imparcial”, para que os responsáveis sejam responsabilizados judicialmente.

