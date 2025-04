Incêndio em torre de 52 andares deixa 5 mortos e 19 feridos nos Emirados

© Pixabay

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Uma torre de 52 andares pegou fogo no domingo em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, deixando mortos e feridos. Ao menos cinco pessoas morreram e 19 ficaram feridas. As informações são do Khaleej Times.

O fogo atingiu o 44º andar da torre, onde residem cerca de 1.500 pessoas. Entre as vítimas fatais, quatro caíram em tentativas desesperadas de escapar das chamas e uma teve uma parada cardíaca durante o incêndio.

Operação de resgate envolveu bombeiros, ambulância, defesa civil e polícia. Centenas de moradores precisaram ser evacuados.

Pessoas que estavam ao redor do edifício relataram o desespero de quem tentava fugir. "Vimos dois homens tentando descer pela fachada do prédio, segurando-se nos fios. Um deles conseguiu. O outro se segurou nos fios por um tempo, mas vimos que suas mãos tremiam, e ele acabou desistindo. Foi aterrorizante. Todos nos sentimos impotentes, pois tudo o que podíamos fazer era assistir", disse uma testemunha ao Khaleej Times.

19 pessoas ficaram feridas. Durante a noite, os moradores puderam voltar para seus apartamentos. A Polícia de Sharjah ainda investiga as causas do incêndio.