Avião é impedido de decolar em Dublin por piloto estar embriagado

Um avião de carga viu a autorização para decolar negada, no Aeroporto de Dublin, porque o piloto tinha o nível de álcool no sangue "significativamente acima" da média, revela a Autoridade Irlandesa de Aviação (IAA, na sigla em inglês). O incidente aconteceu a 17 de setembro de 2024, mas só agora foi revelado.

O avião de carga foi inspecionado aleatoriamente por agentes da IAA, que primeiro verificaram as licenças do piloto e do copiloto antes de submetê-los ao teste de álcool. O resultado do teste revelou que o piloto "não estava apto a voar".

Os inspetores notificaram rapidamente a torre de controle que o avião estava proibido de decolar. O piloto foi retirado da cabine e a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) revogou a sua licença.

Posteriormente, a IAA "iniciou os procedimentos apropriados no Tribunal Distrital de Dublin", e o caso encontra-se entretanto encerrado, conforme detalha um comunicado de dia 8 de abril.

A mesma autoridade revela que vai continuar a realizar inspeções não anunciadas em aeronaves estrangeiras que operam em aeroportos irlandeses e fará testes em tripulantes de voo, o que inclui pilotos e tripulantes de cabine.

