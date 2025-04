Lula colossal é filmada no abismo do Antártico pela primeira vez

© YouTube

A lula colossal, uma criatura misteriosa que passeia no abismo do Antártico, fez uma curta aparição para as câmaras dos cientistas da Ocean Census.

O animal marinho é muitas vezes falado em lendas de marinheiros e as suas aparições são de tal forma raras que só há 100 anos foi possível confirmar a sua existência, relata o Business Insider.

Ao longo dos anos, os investigadores conseguiram filmar estes animais já sem vida, quando dão à superfície moribundos, ou identificados dentro dos estômagos de baleias e aves marinhas.

Porém, agora foi possível filmar a lula colossal nas profundezas do mar. Assista ao momento único no vídeo que se segue:

