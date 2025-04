Pesquisa em geleira traz revelações sobre a formação da Terra

© Shutterstock

No início da Era Neoproterozoica — cerca de um bilhão de anos atrás — não havia nenhum vestígio de vida como a conhecemos hoje na Terra. No final do período, no entanto, as primeiras formas de vida, como micróbios e cianobactérias, começaram a surgir nos oceanos. Saber exatamente o que deu início a este importante desenvolvimento manteve os cientistas ocupados por décadas. Existem várias teorias sobre o que aconteceu durante a Era Neoproterozoica e sobre o início das formas de vida complexas e uma delas envolve as geleiras.

Intrigado? Confira esta galeria para entender melhor.

