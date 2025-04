Homem morre no metrô de Nova York e é abusado e roubado após a morte

© Getty Images

Teresa, ex-companheira de Jorge Gonzalez, de 37 anos, morto dentro de um vagão do metrô de Nova York, afirmou estar em choque ao saber das circunstâncias da morte do marido, cujo corpo foi supostamente roubado por duas pessoas e depois abusado sexualmente por uma delas. Em entrevista ao New York Daily News, publicada nesta terça-feira (16), ela relatou também preocupação com a sogra, que sofre de diabetes avançada.

Embora o casal estivesse separado, Teresa, de 38 anos e moradora do Brooklyn, contou que ficou devastada ao ser informada pelas autoridades. A conversa com os investigadores foi feita por viva-voz e acabou sendo ouvida pelo filho do casal, de 13 anos. “Não percebi o que eles iriam me contar até que fosse tarde demais”, disse. Ao ouvir os detalhes, o adolescente teria lamentado: “Agora eu realmente não tenho mais um pai”.

Segundo Teresa, o marido teve uma trajetória marcada por altos e baixos. Ela o conheceu no México durante sua festa de 15 anos, e os dois se casaram quase uma década depois, quando Gonzalez se mudou para os Estados Unidos para tentar uma nova vida. Ele trabalhou em obras e restaurantes e, por um período, viveu momentos felizes ao lado da esposa e do filho. No entanto, o vício em álcool acabou afetando o relacionamento, provocando perdas de emprego e o distanciamento da família.

“Esse foi o principal motivo de ele ter chegado àquela situação”, afirmou Teresa. “Simplesmente não conseguia parar.”

A polícia informou à família que Gonzalez morreu em decorrência de cirrose hepática causada pelo alcoolismo. A autópsia inicial não foi conclusiva, e exames complementares estão em andamento.

De acordo com o Daily News, o corpo foi encontrado por um condutor de trem por volta de 0h30 do dia 9 de abril, em um vagão parado na estação Whitehall Street, em Manhattan. As autoridades estimam que Gonzalez tenha embarcado mais de quatro horas antes. Após revisar as imagens das câmeras de segurança do metrô, a polícia identificou os suspeitos de roubo e abuso do cadáver.

As imagens mostram um homem que percebe que Gonzalez estava morto, vasculha seus bolsos e, em seguida, comete o ato de abuso sexual. Mais de uma hora depois, uma mulher encontra o corpo e também rouba objetos pessoais.

O Departamento de Polícia de Nova York divulgou fotos dos dois suspeitos. O homem é procurado por abuso sexual de cadáver e a mulher por furto qualificado. Até a noite de terça-feira, nenhum dos dois havia sido preso.

“Fiquei em estado de choque... e, mais do que tudo, com medo pela mãe dele”, disse Teresa. “Ela tem diabetes avançada, qualquer coisa pode afetá-la. Minha maior preocupação agora é com ela.

