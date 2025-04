Nível de microplásticos no ambiente pode ser 3 vezes superior em 2060

© Lusa

Mesmo com a adoção de políticas ambiciosas para redução do plástico, a quantidade de microplásticos no meio ambiente poderá ser até três vezes maior em 2060 do que em 2019, segundo um novo estudo publicado na revista Science Advances. A pesquisa apresenta um modelo mais abrangente que integra dados terrestres, marítimos e atmosféricos, e aprimora as estimativas anteriores da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O trabalho foi liderado por Jeroen Sonke, do Laboratório de Geociências e Meio Ambiente de Toulouse, na França. A equipe utilizou dados recentes e modelos acoplados entre terra, mar e atmosfera para recalcular a quantidade de plásticos acumulados nos oceanos, além do transporte de resíduos entre os ambientes, com projeções de 1950 a 2060.

Os resultados apontam diferenças significativas em relação às estimativas divulgadas pela OCDE em 2022, que haviam proposto dois caminhos para reduzir a poluição plástica: uma estratégia de ação regional e outra global. Segundo os novos dados, a quantidade de poluição por plásticos em 2015 pode ter sido de quatro a nove vezes maior do que se estimava anteriormente.

A partir dessas revisões, os pesquisadores projetaram os impactos ambientais com base nos cenários da OCDE, além de um modelo alternativo chamado “cenário de mudança do sistema” (SCS), semelhante à proposta de ação global.

De acordo com o estudo, o volume de plásticos transportados da terra para o mar deve atingir 23 teragramas até 2045. Após esse pico, os números se estabilizariam com ações regionais e poderiam cair com medidas globais ou a adoção do SCS. No entanto, mesmo nesses cenários mais otimistas, a concentração de microplásticos com menos de 0,3 milímetro pode ser três vezes maior em 2060 do que em 2019.

Apesar dos avanços metodológicos, especialistas alertam para as limitações do modelo utilizado. Roberto Rosal, professor da Universidade de Alcalá, na Espanha, explicou ao Science Media Centre España que o modelo GBM-Plastics, usado no estudo, tem incertezas significativas. A principal crítica é a falta de dados precisos sobre fragmentação, degradação e sedimentação dos microplásticos — especialmente os menores — o que compromete a precisão das previsões.

Além disso, o estudo parte de uma estimativa da OCDE que prevê a triplicação do uso global de plásticos entre 2019 e 2060, com uma taxa de crescimento anual de 3%. No entanto, dados da organização Plastics Europe mostram que o crescimento médio da produção nos últimos dez anos foi de 2,4%, e apenas 0,8% entre 2018 e 2022.

Segundo Rosal, embora o esforço científico seja válido, os resultados devem ser vistos com cautela: “As conclusões são projeções de longo prazo de um modelo bastante simples, que carrega um elevado grau de incerteza.”

Leia Também: Hermès supera grupo Louis Vuitton e vira marca de luxo mais valiosa do mercado