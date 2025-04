Putin recebe família russa feita refém pelo Hamas durante ataque a Israel

© SOFIA SANDURSKAYA/POOL/AFP via Getty Images

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira (17) no Kremlin uma família russa que foi mantida refém pelo grupo Hamas durante o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

Segundo a agência estatal russa TASS, Putin se reuniu com Sasha Trufanov, sua mãe Yelena Trufanova e a namorada Sapir Cohen. A família, que vivia no Kibutz Nir Oz, foi sequestrada durante a ofensiva do Hamas. O pai de Sasha foi morto na ocasião.

Trufanov, de 29 anos, ficou mais de 16 meses em cativeiro na Faixa de Gaza e foi libertado apenas em fevereiro de 2025, durante um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Yelena, Sapir e a avó de Trufanov haviam sido libertadas ainda em 2023.

Também participaram do encontro o rabino-chefe da Federação Russa, Berl Lazar, e o presidente da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, Alexander Boroda.

Após a libertação de Sasha, a família — que havia imigrado para Israel há 25 anos — agradeceu às Forças de Defesa de Israel (IDF) e manifestou profunda emoção com o reencontro. “Somos gratos pelo retorno de Sasha após 498 longos e torturantes dias de cativeiro. Em 7 de outubro, ele foi brutalmente sequestrado de casa e baleado nas duas pernas. Vê-lo hoje nos fortalece e renova nossa esperança para o processo de reabilitação que o espera”, declarou a família na época.

O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 deixou cerca de 1.200 mortos, a maioria civis, e resultou no sequestro de 251 pessoas. Em resposta, Israel iniciou uma ofensiva militar na Faixa de Gaza com o objetivo de desmantelar o grupo islamista, classificado como organização terrorista por países como Estados Unidos, União Europeia e Israel.

Desde então, o conflito já provocou mais de 51 mil mortes em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local, incluindo mais de 18 mil crianças, além de 111 mil feridos e cerca de 11 mil desaparecidos, segundo números considerados confiáveis pela ONU.





