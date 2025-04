Governo Trump fecha gabinete que combatia desinformação estrangeira

© Lusa

O Departamento de Estado dos Estados Unidos, sob a liderança de Marco Rubio, anunciou nesta quinta-feira (17) o encerramento do Centro de Combate à Manipulação e Interferência de Informações Estrangeiras (R/FIMI). A medida, segundo comunicado oficial, visa “preservar e proteger a liberdade dos americanos de exercerem sua liberdade de expressão”.

O órgão, anteriormente conhecido como Global Engagement Center, foi criado em 2016 durante o governo de Barack Obama para combater a propaganda de grupos terroristas. Posteriormente, teve sua atuação ampliada para enfrentar campanhas de desinformação promovidas por países como Rússia, China e Irã.

“A liberdade de expressão e opinião é a base do que significa ser cidadão americano. Nos últimos anos, porém, muitos foram caluniados, demitidos, acusados e até presos por expressarem suas opiniões”, afirmou Marco Rubio no comunicado. O texto também critica a gestão anterior, do democrata Joe Biden, acusando-a de gastar mais de US$ 50 milhões por ano para "silenciar e censurar vozes americanas".

“Isso é antitético aos princípios que devemos defender. É inconcebível que isso estivesse acontecendo nos Estados Unidos. Isso termina hoje. Sob a administração do presidente Trump, sempre protegeremos os direitos do povo americano, e este é um passo importante nesse compromisso”, concluiu Rubio.

Além do encerramento do centro, o Departamento de Estado também revogou centenas de vistos de estudantes estrangeiros que participaram de manifestações pró-Palestina em universidades dos EUA, sob a acusação de apoio ao terrorismo.

