Helicóptero cai durante decolagem em aeroporto de Melbourne

Duas pessoas sobreviveram à queda de um helicóptero nesta quinta-feira (18) durante uma tentativa de decolagem no Aeroporto de Moorabbin, no sul de Melbourne, na Austrália.

De acordo com a imprensa local, o acidente ocorreu por volta das 14h30 no horário australiano (1h30 da madrugada em Brasília). Segundo a Corporação de Bombeiros de Victoria (FRV), o helicóptero colidiu com uma parte da pista e houve vazamento de combustível.

"Incapazes de conter o vazamento, as equipes da FRV aplicaram uma manta de espuma especial sobre o combustível derramado e a aeronave, além de isolar as fontes de energia do helicóptero para evitar risco de incêndio", informou a corporação em nota.

Uma das pessoas a bordo sofreu ferimentos leves e foi atendida no local. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades aeronáuticas australianas.

