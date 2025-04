Vaticano inicia período da Semana Santa com Papa substituído por cardeais

© Lusa

O Vaticano deu início, nesta quinta-feira (Quinta-feira Santa), ao período mais solene da Semana Santa com o Papa Francisco parcialmente afastado das celebrações por conta de sua recuperação de uma pneumonia dupla. Devido ao estado de saúde, ele delegou a cardeais a condução dos principais ritos litúrgicos da Páscoa.

Francisco, de 88 anos, não participou da tradicional missa de Quinta-feira Santa na Basílica de São Pedro, mas segundo a imprensa italiana, ele poderia visitar de forma privada a prisão central de Roma ainda hoje, como tem feito anualmente desde o início de seu pontificado, celebrando com detentos o ritual da Última Ceia.

O Papa tem dado especial atenção à população carcerária e anunciou que 2025 será um Ano Jubilar com foco nas pessoas privadas de liberdade. Apesar do silêncio oficial do Vaticano sobre compromissos externos, Francisco fez aparições discretas nos últimos dias, como visitas à Basílica de Santa Maria Maior e à Basílica de São Pedro — algumas sem a batina papal — para momentos de oração.

Durante a Missa do Domingo de Ramos, surpreendeu os fiéis ao surgir no final da celebração. Também foi visto sem os tubos de oxigênio que vinha utilizando e, de acordo com autoridades do Vaticano, tem apresentado melhora progressiva, com menor dependência da terapia respiratória.

Na quarta-feira (17), Francisco recebeu no Vaticano a equipe médica que o acompanhou durante sua internação de 38 dias no hospital Gemelli, em Roma. Aos mais de 70 profissionais presentes, agradeceu emocionado: “Obrigado por tudo o que fizeram”. Agradeceu especialmente à reitora da Universidade Católica do Sagrado Coração, Elena Beccalli, dizendo: “Quando as mulheres lideram, as coisas vão bem”.

Para as cerimônias litúrgicas da Semana Santa, o Papa designou cardeais para representá-lo. A missa da Quinta-feira Santa foi presidida pelo cardeal Domenico Calcagno, enquanto a celebração da Paixão de Cristo, na sexta-feira, ficará a cargo do cardeal Claudio Gugerotti. Já a missa de Páscoa será conduzida pelo cardeal Angelo Comastri. Ainda não está claro se o Papa fará o tradicional discurso "Urbi et Orbi", no domingo, após a missa, ou se outra pessoa lerá a mensagem.

Francisco foi hospitalizado em 14 de fevereiro com um quadro de bronquite que evoluiu para pneumonia dupla. Recebeu alta em 23 de março, com orientação médica para dois meses de recuperação, incluindo terapias físicas e respiratórias. Segundo os médicos, a expectativa é de que o pontífice retome gradualmente suas atividades normais.

