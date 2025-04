Medvedev ameaça: tropas europeias “voltarão em caixões” da Ucrânia

© Getty Images

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, fez novas ameaças nesta quinta-feira (17) a países que avaliam enviar tropas à Ucrânia como parte da chamada "Coligação dos Interessados" — iniciativa coordenada por nações europeias para reforçar o apoio a Kiev.

As declarações foram feitas no mesmo dia em que representantes do governo ucraniano, incluindo o chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, e os ministros das Relações Exteriores e da Defesa, Andriy Sibiga e Rustem Umerov, chegaram a Paris para reuniões com autoridades da França, Reino Unido e Alemanha. O objetivo é discutir a ampliação da assistência militar à Ucrânia.

"Aparentemente, os líderes da panelinha fascista ucraniana foram a Paris para conversar com o Reino Unido, a Alemanha e a França sobre quantos caixões europeus estarão dispostos a aceitar depois do envio das tropas da Coligação dos Interessados para a Ucrânia", declarou Medvedev, segundo a agência russa Tass.

Também são esperadas em Paris autoridades norte-americanas, como o secretário de Estado, Marco Rubio, e o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff, para reforçar as discussões multilaterais sobre a guerra.

Nas últimas semanas, o possível envio de tropas europeias à Ucrânia voltou ao centro dos debates no Ocidente. No entanto, até o momento, nenhum país confirmou oficialmente a disposição de enviar forças terrestres.

A Rússia já havia advertido que consideraria qualquer presença militar estrangeira no território ucraniano como uma ameaça direta. O chanceler russo, Sergei Lavrov, reiterou em março que a presença de tropas da OTAN na Ucrânia seria encarada como um ato hostil, com potenciais consequências graves.

Leia Também: Bombardeios russos matam três e ferem ao menos 28 em Dnipró, na Ucrânia