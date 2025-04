Tiroteio em universidade da Flórida deixa ao menos quatro feridos

© Reprodução X FSU_Barstool

Um tiroteio foi registrado nesta quinta-feira (17) no campus da Universidade Estadual da Flórida, em Tallahassee. O atirador ainda não foi detido, e a polícia segue atuando na cena do crime, com o apoio de uma equipe do FBI. Segundo as autoridades locais, pelo menos quatro pessoas foram hospitalizadas.

De acordo com o The Times, a universidade emitiu um alerta pedindo que os estudantes procurassem abrigo imediato, enquanto todas as aulas foram canceladas. Equipes da polícia, bombeiros e paramédicos foram rapidamente mobilizadas para o local.

Segundo um porta-voz do Tallahassee Memorial Healthcare, as vítimas estão sendo atendidas na unidade de saúde. Em nota, o hospital informou que "está recebendo e tratando os pacientes" e reforçou que "suas equipes estão totalmente mobilizadas para oferecer o mais alto nível de cuidado e apoio a todos os afetados".

O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, confirmou o tiroteio por meio de uma publicação na rede X (antigo Twitter), informando que a situação ainda está em andamento.

Nas redes sociais, circulam vídeos com sons de sirenes e imagens da chegada da polícia ao campus.