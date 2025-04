Queda de teleférico perto de Nápoles deixa quatro mortos na Itália

© Divulgação: Corpo de Bombeiros de Nápoles

Quatro pessoas morreram após a queda de um teleférico na região de Monte Faito, no sul da Itália, próximo a Nápoles, nesta quinta-feira (17). O acidente ocorreu por volta das 16h30 (12h30 no horário de Brasília), cerca de 45 quilômetros ao sudeste da capital da Campânia.

Segundo informações da imprensa italiana, a cabine que caiu estava no topo do trajeto. Umberto De Gregorio, presidente da Ente Autonomo Volturno (EAV) — empresa que opera o teleférico — descreveu o ocorrido como "uma tragédia" e afirmou que "a cabine do topo caiu, há vítimas".

De acordo com Daily Mail, além das quatro mortes confirmadas, uma pessoa está gravemente ferida e outra segue desaparecida. As equipes de resgate — compostas por bombeiros e socorristas de montanha — enfrentam dificuldades nas buscas devido aos ventos fortes e ao mau tempo.

Cerca de 16 passageiros que estavam em uma cabine separada foram resgatados com segurança, informou a EAV. Inicialmente, a empresa havia comunicado que todas as pessoas a bordo estavam bem e estavam "descendo em segurança". No entanto, aproximadamente uma hora e meia depois, foi relatada a perda de contato com uma das cabines.

Relatos da mídia local apontam que um dos cabos que sustentavam a estrutura teria se rompido, provocando a queda.

O teleférico de Monte Faito liga a cidade histórica de Castellammare di Stabia ao topo da montanha.

