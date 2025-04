Cientistas criam primeiro 'nugget' com carne feita em laboratório

© Shoji Takeuchi/Universidade de Tóquio

Cientistas da Universidade de Tóquio alcançaram um marco na ciência alimentar ao desenvolverem, pela primeira vez, um nugget de frango inteiramente cultivado em laboratório, considerado o maior pedaço de carne artificial já produzido até hoje.

O experimento utilizou um sistema inovador que imita os vasos sanguíneos humanos, permitindo o cultivo de fragmentos musculares em gel, alimentados por fibras ocas semipermeáveis — semelhantes às encontradas em filtros de água — que fornecem oxigênio e nutrientes às células. O resultado foi um pedaço de carne com cerca de 7 centímetros de comprimento, 2,25 centímetros de espessura e 11 gramas, contendo mais de mil fibras ocas.

Apesar do avanço, o nugget ainda não pode ser consumido, já que os materiais usados não são comestíveis. No entanto, os pesquisadores acreditam que a tecnologia abre portas para a produção futura de cortes inteiros de frango, boi, porco e peixe cultivados artificialmente. Também há expectativa de uso em medicina regenerativa, como na criação de órgãos artificiais.

Segundo o professor Shoji Takeuchi, que lidera o estudo publicado na revista Trends in Biotechnology, um dos maiores desafios da carne cultivada em laboratório é manter vivas as células que ficam no interior de tecidos espessos, devido à falta de oxigênio e nutrientes. O novo sistema resolve esse problema ao proporcionar perfusão interna, garantindo o crescimento de tecidos mais espessos e estáveis.

Enquanto empresas nos Estados Unidos, como na Califórnia, já produzem frango cultivado em laboratório — geralmente em forma desfiada —, a criação de pedaços inteiros com textura semelhante à da carne convencional ainda é um grande desafio. Para Takeuchi, esse é um passo importante rumo à produção de carnes artificiais que realmente imitem a experiência sensorial da carne natural.

Leia Também: Queda de teleférico perto de Nápoles deixa quatro mortos na Itália