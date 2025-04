Avião faz pouso de emergência após motor explodir por coelho em turbina

© Reprodução

CAMPINAS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião teve fazer um pouso de emergência no aeroporto de Denver, nos EUA, após um dos motores pegar fogo momentos após a decolagem. O problema teria sido causado por um coelho, sugado por uma das turbinas. O caso aconteceu no último domingo. As informações são da ABC News.

Um boeing Boeing 737-800 da United Airlines decolou do aeroporto de Denver, nos EUA, e logo após ganhar altitude, labaredas de fogo surgiram no motor do lado direito da aeronave. O avião estava com 153 passageiros e seis tripulantes a bordo, e tinha como destino Edmonton, no Canadá.

Um passageiro, identificado como Scott Wolff, disse à ABC News que houve um barulho de explosão alto, seguido de uma vibração forte no avião, e de sucessivos sons de explosão. Apesar disso, o avião continuou subindo, segundo o passageiro. "Todos no avião começaram a entrar em pânico", disse.

Ainda segundo a ABC, em um áudio do comando de tráfego aéreo é possível ouvir a tripulação pedindo uma inspeção para um possível incêndio no motor. O piloto respondeu que havia um coelho no motor número 2.

O avião retornou ao aeroporto de Denver, e fez um pouso de emergência, concluído em segurança. Os passageiros seguiram viagem para Edmonton em outra aeronave, segundo informou a companhia.

O incidente será investigado pela agência governamental FAA (Administração Federal de Aviação). Segundo a agência, incidentes envolvendo aviões e animais são comuns, sendo mais de 20 mil no ano passado. Porém, a maioria envolve aves, e somente quatro registros envolveram coelhos.

