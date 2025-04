Homem sequestra avião em Belize e é morto por passageiro após pouso

© Reprodução

Um homem armado com uma faca sequestrou um avião com 13 passageiros a bordo em Belize, na América Central, nesta quinta-feira (17). O suspeito foi morto a tiros por um dos ocupantes da aeronave logo após o pouso de emergência no Aeroporto Internacional Philip Goldson, em Belize City.

Segundo informações do portal Belize News Network, o sequestrador foi identificado como Akinyela Sawa Taylor, um cidadão norte-americano de 49 anos. Ele embarcou no voo da companhia Tropic Air, que fazia a rota entre Corozal e San Pedro a bordo de um Cessna Caravan, com 14 passageiros e dois tripulantes.

Poucos minutos após a decolagem, o piloto emitiu um alerta de emergência. De acordo com a polícia local, Taylor esfaqueou um funcionário da companhia aérea, o piloto e um passageiro durante o voo, enquanto exigia que a aeronave fosse levada para fora do país.

Dados do site FlightRadar24 mostram que o avião circulou por um tempo no espaço aéreo, até pousar em Belize City, já com baixo nível de combustível. No solo, o sequestrador teria exigido reabastecimento imediato, momento em que foi neutralizado por um passageiro armado, que possuía porte legal de arma.

Os feridos foram socorridos e encaminhados a um hospital local. As autoridades belizenhas seguem investigando o caso.

A knife-wielding man reportedly attempted to hijack a Tropicair flight in Belize this morning. The flight was met by a large emergency response upon landing in Belize City. We are closely following this story for updates. https://t.co/C2DbdxR0c9 pic.twitter.com/cGjPWgKAZv — Flightradar24 (@flightradar24) April 17, 2025

