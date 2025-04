Trump pode deixar acordo de paz entre Rússia e Ucrânia nos próximos dias

© <p>Getty Images</p>

O governo dos Estados Unidos deve encerrar em breve os esforços para intermediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, caso não surjam indícios concretos de que um avanço é possível. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (18) pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, durante visita a Paris.

"Não vamos insistir nisso por semanas ou meses. Precisamos saber, nos próximos dias, se há viabilidade real de progresso nas próximas semanas. Se houver, continuamos. Se não, temos outras prioridades", afirmou Rubio, após se reunir com autoridades europeias e representantes do governo ucraniano.

Segundo ele, o presidente Donald Trump ainda demonstra interesse em negociar um fim para o conflito, mas está pronto para desistir caso não identifique sinais claros de avanço nas tratativas.

Durante a campanha eleitoral, Trump afirmou que encerraria a guerra em 24 horas após assumir o cargo. Já no governo, recuou do tom enfático e passou a indicar abril ou maio como janelas possíveis para a conclusão de um eventual acordo, diante dos desafios geopolíticos.

As declarações de Rubio refletem o crescente desgaste da administração Trump com a falta de resultados nas negociações, que têm enfrentado entraves diplomáticos e desconfiança mútua entre os envolvidos.

As relações entre Washington e Kiev também se deterioraram nos últimos meses, sobretudo após o início de conversas diretas entre Estados Unidos e Rússia sem a presença do governo ucraniano nas discussões preliminares. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu com preocupação ao movimento, que interpretou como uma tentativa de isolamento diplomático.

