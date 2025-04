EUA propõem trégua na Ucrânia com concessões sobre territórios e OTAN

© Getty

Os Estados Unidos estão buscando uma nova abordagem para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. Segundo a agência Bloomberg, o governo americano apresentou aos seus aliados uma proposta que inclui um cessar-fogo nas próximas semanas e, em troca, o afrouxamento das sanções contra a Rússia.

A sugestão foi discutida na última quinta-feira (17), durante uma reunião em Paris com representantes de Estados Unidos, Reino Unido, França e Ucrânia. Fontes ouvidas pela Bloomberg revelaram que o plano prevê, entre outros pontos polêmicos, que os territórios ocupados pela Rússia continuem sob controle de Moscou. Além disso, a possível entrada da Ucrânia na OTAN seria retirada da mesa de negociações — algo que sempre foi uma das maiores preocupações do presidente russo, Vladimir Putin.

Apesar de ainda estar em estágio inicial, a proposta marca uma mudança significativa de tom por parte de Washington. Segundo a reportagem, o plano não busca uma solução definitiva para o conflito, mas sim um “respiro” por meio de um cessar-fogo imediato, enquanto se discutem os próximos passos.

Ainda na quinta, o presidente francês Emmanuel Macron se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o enviado especial Steven Witkoff. O encontro, segundo o Palácio do Eliseu, ajudou a aproximar posições entre os países sobre possíveis caminhos para encerrar a guerra, que já dura mais de três anos.

Rubio e Witkoff também se reuniram com autoridades britânicas, alemãs e ucranianas, incluindo o chefe do gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Andrey Yermak. Um novo encontro entre os cinco países está marcado para a próxima semana, em Londres.

A movimentação diplomática acontece em meio a um cenário cada vez mais difícil para a Ucrânia, que enfrenta desgaste militar e queda no apoio popular. Do outro lado, a Rússia continua avançando em algumas frentes e explora o cansaço do Ocidente diante do conflito prolongado.

Leia Também: EUA e Ucrânia assinam memorando sobre acesso a recursos e minerais

Leia Também: Trump pode deixar acordo de paz entre Rússia e Ucrânia nos próximos dias