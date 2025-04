Kiev sanciona três empresas chinesas após acusações de apoio à Rússia

© Lusa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sancionou nesta sexta-feira (18) três empresas chinesas, após acusar o governo da China de fornecer armas à Rússia e confirmar a presença de cidadãos chineses lutando ao lado das forças russas na guerra.

Segundo comunicado oficial da presidência ucraniana, as sanções atingem as empresas Beijing Aviation and Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery e Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining. A decisão foi formalizada por meio de um decreto assinado pelo chefe de Estado.

Na quinta-feira (17), Zelensky declarou, durante uma coletiva de imprensa em Kiev, que recebeu informações do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmando o fornecimento de pólvora e artilharia pela China à Rússia — uma acusação que foi prontamente negada por Pequim.

Ainda no início do mês, em 8 de abril, o presidente ucraniano anunciou a captura de dois cidadãos chineses que combatiam ao lado dos russos. Desde então, afirmou ter recebido dados indicando que há "várias centenas" de chineses integrando as forças militares de Moscou.

Nesta sexta-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, reagiu às declarações e negou qualquer envolvimento direto do país asiático no fornecimento de armas letais à Rússia. “A China nunca forneceu armamentos letais a qualquer das partes no conflito e controla rigorosamente os produtos de uso duplo, tanto civil quanto militar”, disse Jian, classificando as acusações como “arbitrárias” e “manipulação política”.

Além das empresas chinesas, Zelensky também assinou decretos impondo sanções a quase 120 pessoas físicas e jurídicas acusadas de colaborar com a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022.

Um dos decretos impõe medidas contra 20 indivíduos, incluindo cantores, atores, cineastas e bailarinos russos. Outro abrange 39 pessoas físicas e 60 empresas, de acordo com a agência de notícias estatal Ukrinform.

As sanções incluem o congelamento de bens, revogação de apoios estatais, restrições a transações comerciais, proibição de retirada de capital e suspensão de obrigações econômicas e financeiras, além da censura à veiculação de conteúdo de veículos de comunicação sancionados no território ucraniano.

No último dia 11 de abril, Zelensky já havia decretado sanções contra pessoas e entidades acusadas de justificar a guerra da Rússia e de participar da chamada "frota fantasma" — uma rede de navios usada para burlar sanções e transportar petróleo russo.





