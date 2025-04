Governo britânico defende comércio "livre" em telefonema com Trump

© Lusa

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, reafirmou nesta sexta-feira (19) seu compromisso com o comércio “livre e aberto” durante uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo nota divulgada pelo gabinete britânico, os líderes discutiram os avanços nas negociações bilaterais envolvendo questões comerciais entre os dois países.

Durante a chamada, Starmer destacou a importância de proteger os interesses nacionais britânicos ao mesmo tempo em que promove relações comerciais abertas com os EUA. O contato foi descrito como parte de “discussões produtivas em curso” entre as duas nações.

A declaração ocorre em meio ao esforço do governo britânico para chegar a um novo acordo econômico com Washington. Segundo o vice-presidente americano, JD Vance, em entrevista ao site britânico UnHerd, os EUA estão “trabalhando intensamente” com o Reino Unido para selar um pacto comercial relevante, mesmo após a imposição de tarifas globais pela administração Trump.

Em um primeiro momento, a Casa Branca havia estabelecido tarifas de 10% para o Reino Unido — a taxa mínima estipulada — o que levou o governo trabalhista de Starmer a optar por não responder com medidas retaliatórias, na esperança de garantir um acordo mais vantajoso.

Nesta semana, Trump decidiu reduzir as tarifas para 10% sobre importações da maioria dos países por um período de 90 dias, a fim de abrir espaço para novas negociações comerciais. A medida também visa aliviar tensões com aliados estratégicos.

Durante a ligação, Trump confirmou que realizará uma visita de Estado ao Reino Unido em setembro, ressaltando sua “boa relação” com a monarquia britânica. O convite para a visita foi entregue pessoalmente a Trump por Starmer durante uma viagem oficial a Washington, em fevereiro, em nome do rei Charles III.

Além dos temas econômicos, os dois líderes também discutiram a situação na Ucrânia, as tensões com o Irã e as recentes ações militares contra os Houthis no Iêmen, segundo o comunicado oficial de Downing Street.

