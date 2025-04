Acidente aéreo deixa três mortos nos EUA

© Shutterstock

Três pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte no rio Platte, no sul de Fremont, em Nebraska, nos Estados Unidos, na noite de sexta-feira.

"Os corpos dos três ocupantes da aeronave foram recuperados e as mortes confirmadas. As identidades não serão divulgadas por enquanto, pois ainda estamos aguardando a notificação dos familiares", informou o Departamento do Xerife do Condado de Dodge.

A Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) estão investigando as causas do acidente, que ainda são desconhecidas.

O Departamento do Xerife também pediu que a população evite a área do acidente para que a investigação possa prosseguir sem interrupções.

