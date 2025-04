Idosa cai do sexto andar de prédio ao limpar janela e sobrevive; vídeo

© Reprodução / X

Uma mulher de 80 anos sobreviveu a uma queda de 18 metros após despencar do sexto andar de um prédio em Yekaterinburgo, na Rússia, na última terça-feira (15). Câmeras de segurança registraram o momento em que a idosa caiu sobre um Hyundai estacionado, causando danos significativos no teto e no para-brisa do veículo.

O acidente ocorreu enquanto a idosa limpava as janelas de seu apartamento. De acordo com relatos, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Apesar do impacto, a mulher conseguiu se levantar sozinha e pediu ajuda. Testemunhas afirmaram ao portal "E1.RU" que ela não perdeu a consciência em nenhum momento.