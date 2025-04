Aeronave colide com portão no Arizona; piloto teve ferimentos leves

Um piloto sofreu ferimentos leves após o avião em que estava colidir com o portão de uma garagem próxima ao Aeroporto Deer Valley, no Arizona, Estados Unidos, no sábado.

De acordo com o site Arizona Family, o Corpo de Bombeiros de Phoenix recebeu um alerta sobre um acidente envolvendo uma aeronave por volta das 11h (horário local).

O comandante dos bombeiros informou que apenas o piloto estava a bordo e conseguiu sair sozinho da aeronave. Em seguida, ele foi avaliado, mas recusou atendimento hospitalar, já que os ferimentos eram leves.

A polícia de Phoenix relatou que, pouco depois da decolagem, o piloto afirmou que a aeronave havia perdido potência, motivo pelo qual decidiu realizar um pouso. A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) também informou que foram reportados problemas no motor momentos antes do incidente.

A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes estão investigando as causas do acidente.

Aircraft Accident Near Phoenix Deer Valley Airport

A Senior Aero Sport, registered as N321WC, suffered significant damage after crashing into terrain near Phoenix Deer Valley Airport (DVT/KDVT) in Phoenix, Arizona. The pilot sustained minor injuries.@OnDisasters @AirNavRadar… pic.twitter.com/EoIzXGj9pL