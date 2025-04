Menina de 10 anos é raptada após troca de mensagens em jogo online

© Shutterstock

Uma menina de 10 anos foi raptada no último sábado, na Califórnia, Estados Unidos, por um homem que a contatava por meio de uma plataforma de jogos online chamada Roblox. A criança já foi encontrada.

Segundo o Daily Mail, que cita o Departamento do Xerife do Condado de Kern, o autor do sequestro é um homem de 27 anos, que já foi preso e enfrenta acusações de sequestro e conduta sexual ilegal com menor de idade.

A família da menina registrou o desaparecimento no sábado, 13 de abril, informando que ela já estava sumida desde a noite anterior.

Com base nas informações fornecidas pelos amigos da menina, os detetives seguiram pistas que os levaram até a cidade natal do sequestrador, no norte da Califórnia. As autoridades também encontraram diversas mensagens trocadas entre o suspeito e a criança, que se comunicavam também por outra plataforma chamada Discord.

Em uma ação conjunta, policiais e detetives localizaram o suspeito com a criança em um shopping center próximo à casa dele, no domingo.

Por volta das 15h35 (horário local), a polícia do Condado de Sacramento efetuou a prisão do homem, que aguarda transferência para o Condado de Kern. A menina foi entregue em segurança à família.

Diante do ocorrido, o xerife do Condado de Kern fez um apelo aos pais para que fiquem atentos ao que seus filhos fazem na internet.

"O Departamento do Xerife do Condado de Kern gostaria de aproveitar este momento para lembrar à comunidade sobre a importância da segurança online. Pais, monitorem o uso dos dispositivos eletrônicos e saibam com quem seus filhos estão se comunicando. Muitos aplicativos e jogos possuem chats e apresentam os mesmos riscos — ou até maiores — que as redes sociais", declarou.

