Ataque em rinha de galos no Equador deixa 12 mortos

© Getty Images

Um ataque armado em uma rinha de galos na comunidade rural de La Valencia, na província de Manabí, no noroeste do Equador, deixou 12 mortos na última quinta-feira (18). De acordo com a BBC News, a polícia prendeu quatro suspeitos relacionados ao caso e apreendeu armas e uniformes falsificados das forças de segurança.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os atiradores entrando no local e disparando contra os presentes, enquanto espectadores tentavam se proteger. Autoridades locais investigam o caso, e há indícios de que os atiradores, vestidos com trajes militares falsos, pertençam a um grupo criminoso rival de pessoas que estavam no evento.

O Equador enfrenta uma escalada de violência relacionada ao tráfico de drogas. O país é usado como rota para exportação de cocaína, com cerca de 70% da droga mundial passando por seus portos antes de ser enviada para os Estados Unidos e Europa. A cocaína é trazida de países vizinhos, como Colômbia e Peru, os maiores produtores mundiais.

Dados apontam para o agravamento da situação: em janeiro deste ano, 781 homicídios foram registrados no país, o mês mais violento dos últimos tempos. O presidente do Equador, Daniel Noboa, reconheceu o impacto do tráfico na violência, atribuindo grande parte dos crimes à disputa entre gangues pelo controle de rotas de drogas.

Leia Também: Caso Silvio Santos reflete controvérsia sobre tributação de herança no exterior