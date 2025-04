Ondas gigantes deixam ao menos seis mortos na Austrália

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos seis pessoas morreram na Austrália após ondas enormes atingirem o país no fim de semana do feriado da Páscoa.

Ondas de mais de 7 metros foram registradas na cidade australiana de Brisbane. Segundo o jornal americano The New York Times, o governo local informou que o fenômeno foi causado por um sistema de baixa pressão que atingiu o país na sexta-feira. As ondas foram vistas ainda em Sidney, e em outras localidades da costa leste australiana.

A agência meteorológica da Austrália havia emitido um alerta de mar agitado para um longo trecho da costa. O aviso advertia que as condições do mar poderiam ser perigosas para atividades de pesca, navegação e natação em um trecho que vai do estado de Queensland até New South Wales (Nova Gales do Sul) e inclui Sidney, Byron Bay e a Gold Coast.

Alerta foi suspenso neste domingo (20) de Páscoa, enquanto cinco pessoas já haviam morrido. Outras duas pessoas estavam desaparecidas.

Mais tarde, ainda neste domingo, um homem morreu enquanto pescava em Wattamolla, cerca de 30 quilômetros ao sul de Sidney, após ser arrastado para o mar, informou a polícia de New South Wales. Um menino de 14 anos que estava com ele foi resgatado da água e levado ao hospital em estado estável.