Dois homens morrem baleados na Alemanha; atirador fugiu

Dois homens morreram no sábado, na cidade alemã de Bad Nauheim, perto de Frankfurt, após terem sido baleados por uma pessoa que fugiu do local, segundo informações da polícia.

"Neste momento, acreditamos que haja apenas um autor do crime", informou a polícia em um comunicado inicial, sem fornecer mais detalhes sobre o atirador, que continua foragido.

As autoridades iniciaram uma operação de busca pelo suspeito, mas até o final do sábado ainda não haviam encontrado pistas concretas sobre sua identidade ou paradeiro.

Apesar disso, após isolarem a área ao redor do local do crime — próximo a um prédio de três andares — os agentes declararam que "não há risco para os moradores ou para o público".

O crime teria ocorrido em um conjunto residencial com vários blocos de apartamentos, próximo a uma piscina. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram dois corpos, ambos com ferimentos de bala.

Não foram divulgadas mais informações sobre as vítimas, como as idades ou qualquer relação com o suposto agressor.

