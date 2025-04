Trégua de Páscoa termina hoje; Putin não ordenou prolongamento

© Reuters

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou neste domingo que o presidente russo, Vladimir Putin, não deu “outras instruções” em relação ao cessar-fogo de 30 horas na guerra na Ucrânia, que expirará à meia-noite de hoje (18h no horário de Brasília).

“Não houve outras instruções”, disse o porta-voz em declarações à agência TASS.

Vale lembrar que o presidente russo decretou uma trégua nas hostilidades entre as 18h (16h em Lisboa) de sábado e a meia-noite (22h em Lisboa) deste domingo de Páscoa.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia acusou a Ucrânia de atacar posições russas na região de Donetsk durante a noite, violando o cessar-fogo de 30 horas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já havia acusado a Rússia de criar uma falsa aparência de trégua, alegando que as tropas do Kremlin realizaram bombardeios e ataques com drones durante a madrugada.

Apesar do anúncio de Putin, Zelensky declarou que as forças ucranianas registraram 59 bombardeios russos e cinco ataques terrestres em diversas áreas da linha de frente, além de dezenas de ofensivas com drones.

O presidente ucraniano defendeu que a Rússia deve respeitar completamente os termos do cessar-fogo e reiterou a proposta da Ucrânia de estender a trégua por mais 30 dias, a partir da meia-noite de hoje.

Putin ordenou o cessar-fogo temporário alegando motivos humanitários, mas não detalhou como a trégua seria monitorada nem se incluiria os ataques aéreos e os combates terrestres em andamento, que ocorrem 24 horas por dia.

O anúncio do cessar-fogo veio após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar na sexta-feira que as negociações entre Ucrânia e Rússia estão “chegando a um ponto crítico” e que nenhum dos lados está “brincando” com ele em seu esforço para encerrar a guerra.

Leia Também: Ondas gigantes deixam ao menos seis mortos na Austrália