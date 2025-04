Avião colide com cabos de eletricidade e deixa quatro mortos nos EUA

Quatro pessoas morreram na manhã de sábado, depois que o avião de pequeno porte em que estavam colidiu com cabos de eletricidade em Trilla, no estado norte-americano de Illinois.

O acidente aconteceu por volta das 10h15 (horário local), quando o monomotor Cessna 180 caiu em um campo, de acordo com o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

A identidade dos dois homens e das duas mulheres que estavam a bordo ainda não foi divulgada, já que as autoridades estão tentando entrar em contato com as famílias, segundo a CBS News.

O mesmo veículo informou que alguns destroços da aeronave ficaram espalhados pela estrada, que continuava interditada até este domingo, no momento da publicação da notícia.

O governador de Illinois, JB Pritzker, afirmou na rede social X (antigo Twitter) que sua “administração está acompanhando a situação”.

Terrible news out of Coles County.



My administration is monitoring the situation as we keep those impacted by the plane crash in our thoughts today.



Thank you to the first responders who rushed to the scene.



Please follow the guidance of officials as they provide assistance.