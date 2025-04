Veja o momento solene do anúncio da morte do Papa Francisco

© X/

O papa Francisco morreu nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, em Roma. A notícia foi anunciada com emoção pelo cardeal Kevin Farrell, que comunicou oficialmente o falecimento do pontífice, que liderou a Igreja Católica por quase 12 anos.

“Queridos irmãos e irmãs, é com profundo pesar que anuncio o falecimento do Papa Francisco”, declarou o cardeal, visivelmente emocionado, ao relembrar a dedicação do líder religioso. “Toda a sua vida foi um verdadeiro exemplo do Senhor Jesus, marcado por amor genuíno e serviço incondicional.”

Segundo Farrell, o pontífice faleceu às 7h35 da manhã (4h35 no horário de Brasília). “O Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja”, afirmou o cardeal, destacando o legado espiritual e pastoral deixado pelo primeiro papa latino-americano da história.

