Papa Francisco morre aos 88 anos; suspeita é de AVC, diz jornal italiano

© Stefano Costantino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

O Papa Francisco faleceu na manhã desta segunda-feira (21), aos 88 anos, e a causa da morte teria sido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), segundo informações antecipadas pelo jornal italiano Corriere della Sera. A Santa Sé ainda deve divulgar uma nota oficial com a confirmação do motivo do falecimento nas próximas horas.

A notícia foi anunciada publicamente pelo cardeal Kevin Farrel. “Queridos irmãos e irmãs, é com profundo pesar que anuncio o falecimento do Papa Francisco”, disse, visivelmente emocionado. “Às 7h35 da manhã de hoje, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja.”

Ainda segundo Farrell, Francisco “nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados”.

Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro papa latino-americano da história. Ele liderou a Igreja Católica por 12 anos, tendo sido eleito em março de 2013. Seu pontificado foi marcado pelo enfrentamento à crise de abusos sexuais na Igreja, por discursos sociais contundentes, pela defesa dos migrantes e pelo desafio de guiar os católicos durante a pandemia de Covid-19.

Leia Também: Apesar de diferenças, conhecê-lo foi uma honra, diz Milei sobre papa; veja repercussão da morte

Leia Também: Veja o momento solene do anúncio da morte do Papa Francisco

Leia Também: Dois brasileiros estão entre os cotados para suceder o Papa Francisco

Leia Também: Ritual do Conclave define escolha do novo Papa após morte de Francisco

Leia Também: Papa Francisco morre aos 88 anos; pontificado começou em 2013