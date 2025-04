Putin ratifica acordo de parceria estratégica com o Irã

© SOFIA SANDURSKAYA/POOL/AFP via Getty Images

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou nesta segunda-feira (21) a lei que ratifica o acordo de parceria estratégica com o Irã. O documento, que oficializa uma cooperação de longo prazo entre os dois países, foi publicado no portal oficial de informações jurídicas do governo russo.

Firmado em janeiro de 2025, durante a visita do presidente iraniano Masoud Pezeshkian a Moscou, o acordo estabelece um amplo plano de colaboração entre Rússia e Irã, consolidando os dois países como parceiros estratégicos em diversas áreas-chave.

De acordo com a agência Tass, o texto prevê cooperação em setores como defesa, combate ao terrorismo, energia, finanças, transporte, indústria, agricultura, ciência, cultura e tecnologia. A parceria também busca fortalecer o alinhamento político e econômico entre Moscou e Teerã, em um momento de crescentes tensões com o Ocidente.

