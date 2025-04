Quem são os favoritos para suceder o Papa? Veja os nomes

© Getty Images

Com a morte do Papa Francisco, a Igreja Católica inicia o processo de escolha de seu novo líder, por meio do tradicional conclave. O evento, realizado pelo Colégio Cardinalício, é cercado de expectativas e simbolismos, marcando a transição de um pontificado para outro. Em um momento de desafios globais, como conflitos armados, crises climáticas e desigualdades sociais, a escolha do novo Papa carrega grande peso para a condução da Igreja.

Especialistas no Vaticano já apontam nomes de cardeais que podem assumir o papado. Entre os possíveis sucessores estão figuras de diferentes perfis, nacionalidades e estilos de liderança, desde diplomatas experientes a líderes pastorais com forte atuação em temas sociais e ambientais. A seguir, confira quem são os principais nomes cotados e suas características:

Possíveis sucessores ao papado: