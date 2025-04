Apesar de diferenças, conhecê-lo foi uma honra, diz Milei sobre papa; veja repercussão da morte

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Argentina, Javier Milei, lamentou, assim como outros líderes mundiais, a morte do papa Francisco, o primeiro líder da Igreja Católica latino-americano. O argentino Jorge Mario Bergoglio morreu aos 88 anos semanas após internação prolongada causada por um quadro de pneumonia. Veja abaixo a repercussão.

"É com profunda dor que tomo conhecimento nesta triste manhã que o papa Francisco, Jorge Bergoglio, morreu hoje e se encontra descansando em paz. Apesar de diferenças, que hoje são menores, ter podido conhecê-lo em sua bondade e sabedoria foi uma verdadeira honra para mim."

Javier Milei

Presidente da Argentina

"Descanse em paz, papa Francisco! Que Deus o abençoe e todos aqueles que o amavam!"

Donald Trump

Presidente dos Estados Unidos

"Fiquei feliz em vê-lo ontem, embora ele estivesse evidentemente muito doente. Mas sempre me lembrarei dele pela homilia que ele proferiu logo nos primeiros dias da COVID. Foi realmente muito bonito."

J. D. Vance

vice-presidente dos EUA

"O Papa Francisco retornou à casa do Pai. Esta é uma notícia que nos entristece profundamente, pois um grande homem e um grande pastor nos deixa. (...) Saudamos o Santo Padre com o coração cheio de tristeza, mas sabemos que ele agora está na paz do Senhor."

Giorgia Meloni

Primeira-ministra da Itália

"Sua Santidade será lembrado por sua compaixão, sua preocupação com a unidade da Igreja e por seu compromisso incansável com as causas comuns de todas as pessoas de fé e com aquelas de boa vontade que trabalham em benefício dos outros."

Rei Charles 3º

Monarca do Reino Unido

"De Buenos Aires a Roma, o Papa Francisco queria que a Igreja levasse alegria e esperança aos mais pobres. Que ela una as pessoas entre si e com a natureza. Que essa esperança cresça continuamente além dele."

Emmanuel Macron

presidente da França

"Estou profundamente entristecido com a morte de Sua Santidade, o papa Francisco. Seus esforços incansáveis na defesa de um mundo mais justo deixarão um legado duradouro."

Keir Starmer

Primeiro-ministro do Reino Unido

"Minhas mais sinceras condolências pela morte da Sua Santidade, o papa Francisco. Ao longo dos anos de seu papado, ele promoveu o diálogo entre as Igrejas Ortodoxa Russa e Católica Romana, bem como cooperação construtiva entre a Rússia e a Santa Sé."

Vladimir Putin

Presidente da Rússia

"O Papa Francisco sempre será lembrado como um farol de compaixão, humildade e coragem espiritual. Ele serviu fielmente aos pobres e oprimidos e acendeu um espírito de esperança. Seu afeto pelo povo da Índia sempre será reconhecido. Que sua alma encontre paz junto a Deus."

Narendra Modi

Primeiro-ministro da Índia

"Ele sabia como dar esperança, aliviar o sofrimento por meio da oração, e promover a união. Ele rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos. Lamentamos a morte do papa Francisco junto de todos os católicos que se apoiavam nele. Memória eterna!"

Volodimir Zelenski

Presidente da Ucrânia

"Lamentamos profundamente o falecimento do inesquecível papa Francisco. Os gestos de afeto e proximidade que transmitiu a nossos compatriotas sempre foram valorizados pelos cubanos."

Miguel Díaz-Canel

Dirigente de Cuba

"Com profunda tristeza em nosso corações, nos despedimos de Sua Santidade, o papa Francisco, um líder espiritual que dedicou sua vida à humildade e à Justiça. Seu legado de compaixão, de luta pelos mais vulneráveis, seu chamado incansável pela paz e seu amor por nossa pátria permanecerão para sempre como farol de esperança."

Nicolás Maduro

Ditador da Venezuela

"O papa Francisco era aquele líder raro que nos fazia querer ser pessoas melhores. Em sua humildade e gestos simples e profundos, como abraçar os enfermos, pregar aos sem-teto, lavar os pés de presos, ele nos sacudiu de nossa apatia e nos lembrou que todos estamos unidos por obrigações morais para com Deus e uns aos outros."

Barack Obama

Ex-presidente dos EUA

"Morre o papa Francisco, um humanista que optou pelos pobres, a paz e a igualdade. Deixa um grande legado de verdadeiro amor ao próximo. Para os católicos e os não-católicos, é uma grande perda. Tê-lo conhecido foi uma grande honra e privilégio. Descanse em paz."

Claudia Sheinbaum

Presidente do México

"É com grande pesar que Jill e eu recebemos a notícia do falecimento de Sua Santidade, o papa Francisco. Ele não era como os que o antecederam, e será lembrado como um dos líderes mais importantes do nosso tempo. Sou uma pessoa melhor por tê-lo conhecido (..) acima de tudo, ele era um papa para todos. Era o papa do povo, uma luz de fé, esperança e amor."

Joe Biden

Ex-presidente dos EUA

"Hoje, o mundo lamenta o falecimento do papa Francisco. Ele inspirou milhões, muito além da Igreja Católica, com sua humildade e amor pelos desafortunados. Que todos aqueles que sentem essa perda profunda encontrem conforto no fato de que o legado de Francisco nos guiará para um mundo mais justo e pacífico."

Ursula von der Leyen

Presidente da Comissão Europeia

"Durante seus doze anos de pontificado, foi inabalável em sua preocupação com aqueles que não podiam levantar suas vozes. Ele não tinha medo de se sentir desconfortável. Nas conversas que tive com ele, defendeu enfaticamente a construção de pontes mesmo em conflitos aparentemente intransponíveis. Sempre tinha em mente o mundo em toda a sua diversidade."

Angela Merkel

Ex-primeira-ministra da Alemanha

"Era o rosto de uma igreja mais humana, com os pés no chão, sem deixar de olhar para o céu. Sentiremos a sua falta, Francisco, a tristeza que temos é infinita"

Cristina Kirchner

Ex-presidente da Argentina