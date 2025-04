Incêndio em motor obriga avião a fazer pouso de emergência nos EUA

© Andrew Kelly/Reuters

Um avião da companhia aérea norte-americana Delta Air Lines precisou fazer um pouso de emergência, nesta segunda-feira, no Aeroporto Internacional de Orlando, nos Estados Unidos, após um dos motores pegar fogo.

O Airbus A330 havia acabado de decolar com destino ao Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, com 200 passageiros a bordo, quando o motor entrou em chamas. A aeronave retornou ao aeroporto de Orlando, e os passageiros desembarcaram na pista por meio dos escorregadores de emergência (você pode ver o momento no vídeo no topo do texto).

Segundo a CNN Internacional, a Administração Federal de Aviação está investigando o incidente.

Delta Air Lines flight DL1213 was evacuated at Orlando Airport after flames were seen from the No. 2 engine during startup. Emergency slides were deployed. All passengers and crew were safely evacuated, with no injuries reported, Delta confirmed. pic.twitter.com/fhiXFjDC1m — Airways Magazine (@airwaysmagazine) April 21, 2025

"A tripulação do voo da Delta seguiu os procedimentos para evacuar a cabine de passageiros quando foram observadas chamas no tubo de escape de um dos dois motores do avião", explicou a Delta AirLines, num comunicado.

Aos passageiros, a companhia aérea agradeceu a "cooperação" e pediu "desculpas por esta experiência".

"Nada é mais importante do que a segurança e as equipes da Delta vão trabalhar para levar os nossos clientes aos seus destinos finais o mais rapidamente possível", garantiu a companhia aérea norte-americana.

Enquanto as equipes de manutenção estiverem examinando o avião, a Delta vai garantir o transporte dos passageiros para os destinos finais em outros aviões.

