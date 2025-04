Veja as palavras finais do testamento de Papa Francisco

© <p>Getty Images</p>

JOSÉ HENRIQUE MARIANTE

BERLIM, ALEMANHA (FOLHAPRESS) - O Vaticano divulgou o testamento do papa Francisco. Ele traz a data de 29 de junho de 2022, quando o pontífice sentiu "que o ocaso de minha vida terrena está se aproximando".

O documento versa apenas sobre seu local de sepultamento. "Minha vida e meu ministério sacerdotal e episcopal sempre confiei à Mãe de Nosso Senhor, Maria Santíssima. Peço, portanto, que meus restos mortais repousem à espera do dia da ressurreição na basílica papal de Santa Maria Maggiore", escreveu Jorge Bergoglio, que será o primeiro papa em 122 anos a ser sepultado fora do Vaticano.

O pontífice deu instruções sobre onde deveria ser enterrado dentro da nave e, coerente com seu papado, dispensou ostentações: "O sepulcro deve ser na terra, simples, sem decoração especial e com a única inscrição: Franciscus".

O testamento termina com um agradecimento às pessoas que rezaram por ele: "O sofrimento que se tornou presente na última parte de minha vida eu ofereci ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos".