Trump e Melania vão ao funeral do papa em Roma

© <p>Getty Images</p>

JULIA CHAIB

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, vão a Roma para o funeral do papa Francisco nesta semana. "Estamos ansiosos por comparecer", afirmou Trump em post na sua rede social Truth Social.

Será a primeira viagem internacional do republicano desde que tomou posse, em 20 de janeiro.

Trump esteve com o papa em visita ao Vaticano em 2017, no seu primeiro mandato. O presidente americano tinha divergências com o pontífice, sobretudo em relação às políticas de imigração.