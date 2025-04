Entre lágrimas e orações, milhões de fiéis choram morte do Papa; veja

© Reuters

Recordado como um “líder espiritual amigo dos povos”, o Papa Francisco é homenageado em todo o mundo por sua trajetória marcada por uma luta incansável por justiça, paz e pelos mais humildes. Sua morte, confirmada nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, gerou comoção e tristeza em milhões de fiéis, que prestam homenagens com orações e lágrimas — do Vaticano à Cidade do México, passando até pela Faixa de Gaza.

Francisco morreu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), após quase 12 anos à frente da Igreja Católica. Seu pontificado ficou marcado pelo enfrentamento aos abusos sexuais dentro da Igreja, pela postura firme diante de conflitos internacionais e pela condução da instituição durante a pandemia de Covid-19.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro papa jesuíta e também o primeiro latino-americano a liderar a Igreja. Ele havia recebido alta hospitalar em 23 de março, após 38 dias de internação por uma pneumonia bilateral.

A última aparição pública do Papa Francisco ocorreu na manhã do domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, poucas horas antes de seu falecimento.

