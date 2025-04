Arcebispo excomungado ataca Papa: "Terá de responder pelos crimes"

© ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

O arcebispo Carlo Maria Viganò, excomungado pelo Vaticano e conhecido como um dos mais ferrenhos críticos do Papa Francisco, voltou a atacar o pontífice nesta segunda-feira (21), mesmo após sua morte. Em um comunicado citado pela imprensa italiana, Viganò afirmou que “há um juízo particular para todos, do qual nem Bergoglio poderá escapar”, referindo-se ao Papa pelo sobrenome.

Viganò acusou Francisco de ter “usurpado o trono de Pedro para destruir a Igreja Católica e perder tantas almas”, alegando que ele terá de “responder pelos crimes com os quais foi manchado”.

O ex-arcebispo foi excomungado em 2024 pela Santa Sé por se recusar a reconhecer a autoridade de Francisco, a quem chamava de “tirano fora de controle”, e por rejeitar a legitimidade do Concílio Vaticano II e a comunhão com os demais membros da Igreja. O Vaticano classificou sua postura como um ato de cisma.

A declaração polêmica de Viganò ocorre um dia após a morte do Papa Francisco, que faleceu aos 88 anos, vítima de um AVC. Jorge Mario Bergoglio liderou a Igreja Católica por 12 anos e foi o primeiro papa latino-americano e jesuíta da história. Seu pontificado foi marcado pelo enfrentamento aos abusos sexuais na Igreja, posicionamentos políticos incisivos e uma atuação ativa durante a pandemia de Covid-19.

Francisco havia recebido alta hospitalar em março, após 38 dias de internação por uma pneumonia. Sua última aparição pública aconteceu no domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, um dia antes de sua morte.

