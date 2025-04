Papa Francisco acordou bem às 6h e morreu cerca de 1h depois

© Getty

Na manhã desta segunda-feira (21), o Papa Francisco acordou por volta das 6h em seu apartamento no Vaticano, aparentemente estável. No entanto, cerca de uma hora depois, começou a passar mal. Às 7h35, sua morte foi oficialmente confirmada. As informações foram reveladas pelo jornal italiano Corriere della Sera, com base em fontes do Vaticano.

O pontífice faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), seguido de insuficiência cardíaca. Segundo o boletim médico, ele entrou em coma após o AVC e, em seguida, apresentou um colapso cardiocirculatório irreversível.

O estado de saúde do papa já vinha sendo fragilizado por condições preexistentes, incluindo uma insuficiência respiratória aguda causada por pneumonia bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiplas (dilatações nos brônquios), hipertensão arterial e diabetes tipo 2.

A confirmação da morte foi feita por meio de um eletrocardiograma, e o atestado de óbito foi assinado pelo professor Andrea Arcangeli, diretor do departamento de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano.

Leia Também: Problemas de saúde prévios podem ter acelerado morte do papa, dizem geriatras

Leia Também: Lula e Janja irão ao funeral do papa Francisco em Roma

Leia Também: Colégio Cardinalício pode perder um integrante

Leia Também: Trump e Melania vão ao funeral do papa em Roma