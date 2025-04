Vaticano divulga primeiras imagens do Papa no caixão; veja

© Vaticano

Na noite de segunda-feira (21), imagens e vídeos registraram o corpo do Papa Francisco, que faleceu aos 88 anos após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). No registro, ele aparece em um caixão de madeira forrado com veludo vermelho, vestindo uma mitra branca, uma casula roxa e segurando um terço entrelaçado nas mãos.

As imagens são da cerimônia de falecimento realizada às 20h (horário local), na qual estiveram presentes diversos cardeais que já se encontram em Roma, além de colaboradores próximos do pontífice. Os registros mostram o início dos ritos que antecedem o funeral e marcam o início oficial do período de luto da Igreja Católica.

Nesta terça-feira (22), os cardeais iniciam a primeira congregação, reunião destinada à organização dos trâmites iniciais, como a trasladação do corpo para a Basílica de São Pedro e a definição da data do funeral.

Francisco morreu na manhã de segunda-feira, após um pontificado de 12 anos marcado por posições firmes contra os abusos sexuais na Igreja, pela defesa dos mais pobres, pela busca da paz em meio a guerras e por sua condução da Igreja durante a pandemia da Covid-19.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mario Bergoglio foi o primeiro papa jesuíta e também o primeiro latino-americano a ocupar o trono de Pedro. Ele estava internado desde fevereiro com um quadro de pneumonia bilateral e recebeu alta em 23 de março.

Sua última aparição pública foi no Domingo de Páscoa, na Praça de São Pedro, um dia antes de sua morte. Segundo o protocolo do Vaticano, o corpo do Papa será levado à Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (23), para a visitação dos fiéis. O funeral deverá ocorrer entre sexta-feira (25) e domingo (27).

